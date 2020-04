La cuarentena, en un barco: así están pasando Elena y Paul el confinamiento a bordo

España ha cerrado bares, cines, pabellones, museos, centros de trabajo o estadios y ha decretado el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus, que este jueves superó la barrera de las 10.000 muertes y de los 110.000 contagiados.

Cuando Pedro Sánchez pidió a la población que no saliera de sus casas, se tendió a entender que se tenían que quedar en sus pisos o en sus chalets, de mayor o menor tamaño, pero no fue habitual pensar que una casa podría ser también un barco. Esto es lo que les ha sucedido, por ejemplo, a Elena y Paul, una pareja que lleva más de un año y medio viviendo a bordo de Maracas, un velero que se encuentra actualmente amarrado en el Real Club de Regatas de Cartagena.

“Esta es nuestra casa y estamos viviendo la cuarentena de una forma normal”, comenta a El HuffPost esta pareja de 33 y 27 años respectivamente. Pero no están solos, junto a ellos hay otros ocho barcos con gente.

Cuando se decretó el estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo, les pilló con el barco en varadero en Murcia porque le estaban haciendo el mantenimiento. Cuenta que en esa situación, servicios tan imprescindibles como el váter o el fregadero dejan de funcionar.

“Estuvimos con la incertidumbre de no saber que iba a pasar, de si íbamos a poder ir al agua o no. Menos mal que finalmente nos dejaron sacar el barco y lo pudimos traer a Cartagena sin ningún problema. No nos paró la Guardia Civil ni nada”, afirma Elena.

Paul, un suizovenezolano que trabaja como capitán de yate, apunta que, aunque parezca que no, están entretenidos porque, por motivos económicos, el barco que se compraron necesitaba una reforma.