La cuarentena del Reino Unido, una decisión "injusta" y un "duro golpe" para el turismo en España

El presidente de la diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha considerado como “injusta” y “un duro golpe” la cuarentena impuesta por Reino Unido a los turistas que viajen a España. Salado ha destacado que no pueden ocultar de que se trata de un golpe “muy duro, durísimo para el turismo en nuestro país, para la Costa del Sol y para otros destinos españoles que tienen en el Reino Unido su principal mercado emisor extranjero”.

En cualquier caso, la ministra ha descartado tomar medidas recíprocas hacia Reino Unido como represalias, ya que ha asegurado que las medidas que toma el Ejecutivo español se basan en los datos epidemiológicos de cada país. “Esto no es un juego diplomático”, ha advertido.

Ha afirmado que estaban mejorando y creciendo mucho las búsquedas y reservas de turistas británicos en las últimas semanas y esta nueva cuarentena les devuelve a la casilla de salida”. “Los datos y cifras de evolución de la enfermedad en Málaga, en Andalucía y en muchos otros territorios de nuestro país son razonablemente buenos y mejores que en el propio Reino Unido”, ha enfatizado.

En la Comunidad Valenciana, su presidente, Ximo Puig ha solicitado a las autoridades británicas que exceptúen a la región, y especialmente la Costa Blanca, en Alicante, de la recomendación de no viajar a España y de la cuarentena.



El jefe del Consell ha trasladado a los responsables británicos que las comarcas valencianas receptoras de turistas británicos, y particularmente las de Alicante, tienen una incidencia de coronavirus inferior a la propia Gran Bretaña. Por ello, considera que la decisión británica “no parece justificada con los datos objetivos existentes en la actualidad”.



El titular de la Generalitat ha mostrado su enorme preocupación ante la situación, y por las consecuencias que puede tener la decisión para la temporada turística. Puig espera poder mantener a lo largo de la jornada de este domingo un contacto con el embajador británico en España, Hugh Elliott, al tiempo que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se ha puesto ya en contacto con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

Preocupación en las islas

En los archipiélagos la preocupación también es grande.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advertido del perjuicio que tiene para la isla la cuarentena a todos los viajeros procedentes de España establecida por el Reino Unido y ha asegurado que el gobierno británico “tiene que entender que no toda España es igual”.



Cladera ha recordado, en declaraciones a Efe, que más del 20 % del turismo que llega a Mallorca es británico, por lo que la institución que preside acoge la decisión del Reino Unido con preocupación, en un momento en el que “la temporada se estaba empezando a recuperar poco a poco, sin llegar, evidentemente, a ser la temporada de años anteriores, pero esto es una mala noticia para el sector”.



“Estamos en contacto con el Govern y damos total apoyo a la voluntad de establecer un corredor seguro sanitario con el Reino Unido, que tiene que entender que no toda España es igual, que cada autonomía tiene una evolución distinta”, ha dicho Cladera. Según la presidenta insular, “Baleares tiene unos datos epidemiológicos muy buenos, que no tienen que preocupar a ningún turista, por ser una isla y por cómo se ha trabajado”.