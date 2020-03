Cuarentena

Vivimos días inéditos, extraños. Cabalgamos a lomos de una mezcla entre realidad y ficción, entre perplejidad e incertidumbre, cuando no directamente de la incredulidad. En estos días vemos cómo los mitos que hemos construido rasgan la cortina de lo tangible y nos enfrentan ante nuestros miedos.

Llevo meses trabajando en Bruselas con la regulación sobre inteligencia artificial (y sigo haciéndolo desde mi domicilio), y me es imposible no resaltar la paradoja de que, en contrario, es precisamente ahora cuando el más simple diseño natural nos pone en jaque. Un virus microscópico, que ni siquiera está vivo, tiene el poder de poner al mundo contra las cuerdas, en estado de alarma y de dar al traste con el supuesto equilibrio de nuestra sociedad.

Se ha declarado una pandemia porque en la naturaleza no hay frontera impuesta ni espacio aéreo que valga. En un mundo interconectado debemos ser conscientes más que nunca de que, como todos los expertos aseguran, esta crisis puede ser solo la primera de otras muchas que vendrán, además del sinfín de desastres naturales derivados de nuestro sistemático maltrato al planeta. Será primordial entonces aprender de la experiencia, de los aciertos y los errores, y asumir de una vez por todas que no somos capaces de anticiparlo todo, que no podemos eliminar la incertidumbre de nuestra ecuación, que tenemos que desarrollar (retomar) nuestra resiliencia y adaptabilidad. Y que la única forma de combatir estos retos es conjuntamente, acostumbrándonos a desterrar nuestra tendencia natural a dividirnos para darnos goyescos garrotazos (tendencia agravada por la deriva de la comunicación constante). No hay otra manera de enfrentar un enemigo a quien le tienen sin cuidado nuestras cuitas, más que uniendo esfuerzos, planteando estrategias y poniendo medios desde la cooperación entre diferentes.