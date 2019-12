Cultura transatlántica

Thi Soares via Getty Images

Thi Soares via Getty Images

Mucho se repite aquella máxima de Unamuno -apócrifa como tantos grandes asertos, uno parecido sí parece real en el caso de Baroja- que reza eso de que “el nacionalismo se cura viajando y el fascismo leyendo”. Y mucho se acude, para negarlo, con la referencia a esos jerarcas nazis a quienes suponemos ahítos de cultura, sin que ello supusiera merma en su ideario demencialmente nacionalista y racista, y en su práctica criminal. No hace falta irnos a Godwin para subvertir la máxima, basta solo con la observación de nuestro entorno más inmediato. ¿Cuántos dirigentes de la extrema derecha española han recibido las mejores educaciones que solo papá puede proporcionar con su poderosa tarjeta de crédito, y sin embargo parecen obviar las lecciones más elementales sobre ciencia, humanismo o derecho? ¿Y acaso pensamos que la militancia terraplanista, o la negacionista del cambio climático, está engrosada solo por toneladas de ignorantes?

Pero no creo que este empirismo destruya la esencia de lo que Don Miguel quería seguramente decir. Mi tesis es que, como casi todo en esta vida, la de Unamuno no es una verdad absoluta, pero contiene mucha razón. Y es que es evidente que una formación cultural puede dar las herramientas para comprender mejor el mundo en el que vivimos, y por lo tanto para alejarnos de simplificaciones estigmatizantes; al tiempo que la cultura y el conocimiento del otro, forzosamente, tiene que facilitar la empatía. ¿Evita la cultura por sí sola que nos salga un Hitler (vamos ahora sí a Godwin)? Claramente no, pero ayuda.

Sin cambiar de tema -aunque al principio lo pueda parecer- estos días estoy participando en la Asamblea de EUROLAT, que se está celebrando en la ciudad de Panamá. Se trata de un encuentro conjunto entre miembros del llamado “Parlatino” (compuesto por representantes de diferentes parlamentos de Latinoamérica y el Caribe) y una delegación del Parlamento Europeo. EUROLAT es un organismo permanente de debate y colaboración entra ambos lados del Atlántico, que se reúne periódicamente. Pero dada la actualidad tan convulsa que están viviendo muchos países de Latinoamérica, quizás este encuentro tenga algo de especial, y sería conveniente que los europeos y europeas que asistimos, no pasáramos la oportunidad para echar una mano en el refuerzo de la institucionalidad democrática en el continente americano. Latinoamérica es un socio preferente y natural de Europa en el contexto global, pero desde la óptica española, además a ello se suman aspectos sentimentales y culturales que hacen que el asunto aún nos concierna más.