Dabiz Muñoz se posiciona de forma clara sobre uno de los temas que más divide a los españoles

El cocinero español Dabiz Muñoz, del DiverXo con tres estrellas Michelin y elegido en septiembre como el mejor cocinero del mundo en los premios The Best Chef Awards 2021, ha ido a divertirse este martes a El Hormiguero.

Al final de la entrevista, las hormigas han preguntado al cocinero sobre una de las cuestiones que más divide a España: la tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?

Muñoz no le ha dado muchas vueltas y se ha posicionado de forma muy clara. “Es que es obvio, me ofende que me hagáis esta pregunta, de verdad. Evidentemente sin cebolla”, ha afirmado en el programa de Antena 3.