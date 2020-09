Dani Mateo pide perdón por lo ocurrido en ‘Zapeando’: “Siento haberlo hecho. No me di cuenta”

Dani Mateo, presentador de Zapeando, ha pedido perdón este martes en su cuenta de Twitter por un comentario que hizo este lunes en su programa.

El conductor del espacio vespertino de laSexta ha sorprendido a sus seguidores de Twitter con un mensaje en el que hacía referencia a una frase dirigida a la indumentaria de BTS, una famosa boy band surcoreana.

“Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta”, ha dicho el propio Mateo de su broma.