Dani Mateo responde de forma muy irónica a Cayetana Álvarez de Toledo tras su ataque a laSexta

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, fue uno de los nombres propios de este lunes. La popular arremetió en una entrevista en Onda Cero contra laSexta y se llevó las respuestas primero de Ferreras en Al Rojo Vivo y después de Dani Mateo en El Intermedio.

Álvarez de Toledo acusó a la cadena de Atresmedia de “hacer negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia”. “Hace negocio con eso, desde hace mucho tiempo y lo he dicho siempre”, reiteró después de que Carlos Alsina manifestara su desconcierto ante sus palabras.

Dani Mateo, el presentador de Zapeando y colaborador de El Intermedio, acompañó a Ferreras y contestó con mucha ironía este lunes a la política del PP.

El cómico definió la afirmación de la popular como una de las “nuevas galletanas”. “Es una de esas frases que suelta la portavoz popular a modo de galleta en tu cara, no la ves venir y cuesta un poco tragarla”, añadió antes de poner las declaraciones.

Cuando terminaron, Mateo apareció en pantalla con un maletín cargado de billetes simulando el dinero que había ganado.

“Ya lo habéis oído, laSexta hace negocio con la erosión del sistema democrático. Yo me estoy forrando, hoy entre Zapeando y El Intermedio tenía un ratito y me he puesto a erosionar el sistema democrático un rato. Rasco por aquí y rasco para allá y pum, dos millones de dólares”, aseguró con mucha ironía.

“Me los voy a gastar todo en chándales para cuando esto se convierta en Venezuela”, añadió en su tono habitual.

Además, Mateo acabó con una última pulla a Álvarez de Toledo: “No os riáis porque decir cosas sin sentido como hago yo tiene muchas salidas: o te dan trabajo erosionando el sistema democrático o haciéndote portavoz de la oposición”.