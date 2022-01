Daniel Fez, el cómico que arrasa reaccionando a consejos para ligar, hacerse rico o ser feliz

En el último mes aproximadamente su cara está por todos los lados. Casi no hay día en el que no se haga viral un vídeo suyo reaccionando a consejos sobre estos temas.

Decidió esperar, confiando en que finalmente no cerrara y pudiera seguir ahí colgando vídeos. Esto no ocurrió y se vio relegado por otros usuarios que vieron en Instagram y posteriormente en Tik Tok la posibilidad de vender su productor y triunfar. Cuando reaccionó y se movilizó fue tarde.

“Me equivoqué. La gente se fue de Vine. Intenté trasladar después algunos seguidores de Vine a Instagram poniéndome en el nombre Dnez_Vine (ahora lo tiene como DanielFez) para que la gente me encontrase fácil, pero no funcionó. Aún me estoy encontrando ahora gente que me dice que me perdió la pista y no me había podido localizar”, apunta.

Sin embargo, este mes de diciembre todo cambió. Comenzó a subir este tipo de vídeos en los que el personaje que hace, un hombre fracasado e introvertido, coge consejos de otros vídeos sobre distintos asuntos de la vida y el éxito ha sido inmediato.

A la cifra de seguidores, que le crece día a día, le acompaña una de reproducciones en la que algún vídeo como el de Cómo convertir un hola en una conversación entretenida ha llegado a tener cinco millones de visualizaciones. “He dado el pelotazo”, reconoce Daniel, que se sincera y confiesa que tanto él como su entorno está “flipando” con la repercusión que tienen sus vídeos.

La inspiración para hacer este tipo de vídeos le llegó de la manera más inesperada. “Yo era consumidor de Tik Tok, antes de irme a dormir me lo ponía y me reía muchísimo. Por ejemplo, me salían muchas publicaciones como la del vídeo de un chaval que me decía que tenía 50 euros y que son los podía convertir en 100 solo con invertir en una empresa”, comienza.