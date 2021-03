Danielle Belton, nueva directora de 'The HuffPost'

La periodista Danielle Belton será la nueva directora de The HuffPost, como ha anunciado el fundador y director ejecutivo de BuzzFeed, Jonah Peretti.

Belton, de 43 años, comenzó su carrera periodística en el Bakersfield Californian, un periódico local del estado de California, EEUU,; más tarde creó y administró su propio blog galardonado, The Black Snob, en 2007. Desde entonces ha escrito, editado y contribuido en numerosas publicaciones, incluidas The Grio, Essence, The Washington Post y The New York Times, así como programación en NPR, PBS, CNN, ABC y BET .

En The Root, Danielle destacó como la editora gerente más joven del sitio y la primera directora de la historia y ayudó a expandir el tráfico y la marca de la publicación.

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Danielle Belton a BuzzFeed, donde dirigirá la galardonada redacción de The HuffPost y continuará con su historial de publicación de un periodismo convincente y preciso que genera un impacto real”, ha señalado Peretti.