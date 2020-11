De Estado fallido nada: los motivos que desmienten la teoría de España como fracaso

“Lo que puede arreglar España es un plan a largo plazo para modernizar la Administración. Lo han anunciado a bombo y platillo, pero como casi todo lo que anuncian los gobiernos no es creíble. La reforma de la Administración se ha anunciado muchas veces pero no se ha hecho… Y es un problema, porque no está siendo capaz de gestionar, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, ni va a ser capaz de gestionar los proyectos que requieren los fondos europeos. Tiene mucho personal de cualificación media y baja y personal de poca cualificación alta. El nuestro es un Estado rezagado en cuanto a la capacidad de gestionar. No hay agencias resolviendo problemas y es cuando se abre la puerta para que entren las controversias políticas. Y, ojo, son los políticos quienes deben tomar decisiones, pero no son los que tienen que decidir qué información es cierta o falsa, quiénes tienen que ejecutar o calibrar los errores...”, incide Penadés.

“No se puede decir que España sea un Estado fallido, pero es verdad que tenemos más cosas que mejorar de las que pensábamos. Es preocupante el problema de continuidad en la prestación de servicios… Es que no me cabe en la cabeza. No se puede dejar de prestar asistencia sanitaria no covid, no se puede no dar clase a los niños… Tenemos que mejorar”, cuenta con cierta frustración la doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid Eloísa del Pino, exdirectora de gabinete de la exministra de Sanidad socialista María Luisa Carcedo y exdirectora del observatorio de calidad de los servicios en la extinta Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL).

Un talón de Aquiles con forma de función pública

Uno de los grandes problemas del Estado es el funcionamiento de la Administración y los recursos de que dispone para hacer frente a situaciones que tensionan el sistema. “Tenemos algunas cosas que no funcionan bien. El gran shock de esta pandemia ha sido que no hemos sido capaces de dar continuidad a los servicios públicos. La Administración, que debe garantizar que en cualquier circunstancia se puedan prestar servicios como los sanitarios o de cuidado en las residencias, se ha atascado. Y esa falta de capacidad es preocupante. Tiene que ver con la falta de actualización que sufre. No hay un proceso de modernización. Tiene carencias de personal, en número y en cualificación. La Administración ha incorporado poco talento joven”, explica del Pino.