De la Morena, tras el mensaje que recibió de Ramos: "Dedícate al fútbol que yo hago la radio"

El presentador de El Transistor de Onda Cero, Joré Ramón de la Morena, ha contado el enfado que se cogió el defensa del Real Madrid Sergio Ramos a raíz de una información que dio.

El periodista aseguró que, según sus fuentes del club, el central andaluz había llamado a varios jugadores para pedirles que no se bajaran el sueldo el 10% que les había propuesto el Real Madrid. De la Morena informó que Ramos les dijo que parte de ese porcentaje estaba destinado al fichaje de Mbappé.

“Sergio Ramos se enfada mucho conmigo, me manda un mensaje diciéndome que eso no es cierto y me echa en cara que no lo haya contrastado con él. Le digo que lo hacemos mañana mismo, sales y lo dices. Él se niega. Le dije que no hacía falta que saliera, diré que tú dices que es mentira”, ha relatado ahora el veterano comunicador.

De la Morena ha contado que Ramos le pidió que no dijera nada más sobre el tema, algo a lo que se negó el periodista: “Lo que yo diga o no diga es un tema mío. Tú dedícate a jugar al fútbol que yo hago la radio. Pero tú no me vas a decir a mí qué decir o qué no decir. Mis límites son el código civil y el diccionario, pero no me vas a decir lo que tengo que hacer”.

“Tú me has dicho que eso es mentira y si ahora no quieres que lo diga, tengo que sospechar que es verdad”, ha añadido.

El periodista ha reflexionado que igual lo que no quiere Ramos es que los compañeros a los que supuestamente habría llamado vean que el central va negando esas llamadas cuando estas se produjeron. “Si es mentira, no tendrás ningún temor en salir y decirlo”, ha sentenciado.