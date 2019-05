De no saber nada a dormir juntos: las dos versiones del ingreso en prisión de Isabel Pantoja

“Me enteré de que mi madre ingresaba en la cárcel cuando ella ya estaba dentro... ¿Puede haber una situación más desconcertante? ¿Y más triste?. Pues fue así”, contó Rivera.

Para él, uno de los momentos más difíciles era ir a visitarla al penal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). “Cuando nos veíamos ambos tratábamos de disimular. Lo más duro eran las despedidas. Escuchar el cerrojo y ver a tu madre cómo te mira a través de las rejas...”, enfatizó.

Además, el problema venía cuando llegaba a casa. “Cuando regresaba de la cárcel me metía en la cama y tardaba varios días en salir. No quería ni comer. Estaba roto”, indicó.

Una realidad muy distinta, al menos antes del ingreso a prisión, fue la que vivió su hermana menor, Isa, que relató su experiencia este miércoles en El programa de Ana Rosa (Telecinco). “Mi madre me pidió que durmiera con ella esa noche. Dormí con ella, pero al despertarme a las 7 de la mañana, ella ya no estaba”, detalló. Según contó, la mayoría de su familia no lo sabía, y solo sabían de su ingreso en prisión su tío, un amigo suyo y ella.