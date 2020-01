De nuevo, el futuro de Europa

Y, naturalmente, el Brexit. ¡No ha habido Pleno del PE desde que comenzó esta desdichada secuencia en que no hayamos discutido cada incidente en el camino a la separación de Reino Unido que nos conduce a la UE27! La prioridad absoluta de toda la negociación ha sido la de preservar en la medida posible la integridad de los derechos de la ciudadanía (citizen´s rights): Y para eso votamos, en este Pleno de enero, una resolución que afirma contundentemente la regla de reciprocidad: y no la habrá si Reino Unido no trata a los casi dos millones de europeos en su territorio como la UE27 tratará al millón y medio de británicos residentes en sus Estados miembros (300.000 en España; 30.000 en Canarias). Baste pensar, para apreciar la importancia de esta regla, en los 10.000 trabajadores españoles que cruzan a diario la verja de Gibraltar y que. por cierto. mantienen en la Roca, tan concentrada en los servicios financieros (léase elusión fiscal, ocultación y contrabando) la dignidad del trabajo.

Y queda mucho por hacer y discutir para el día después del Brexit, cuya consumación ya parece irreversible el próximo 31 de enero. En apenas once meses (del 25 febrero al 30 diciembre 2020) deberá negociarse por entero el Acuerdo de Relación Futura UE-UK: Data Protection, seguridad, cooperación judicial y policial contra la criminalidad transfronteriza, asilo y refugio, Border Management, Reglamento de Dublín...

Además de todo esto, un punto fuerte del Pleno estribó, una vez más, en el Estado de derecho, derechos fundamentales y democracia en Hungría y en Polonia. Produce estupor que Fydesz -el ultraconservador y ultranacionalista Partido de Víctor Orbán- continúe hoy en el PPE, a costa de mantenerlo dividido y tensionado (no en vano el PP español votó en contra de la resolución). Poco antes del debate en pleno tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo y en directo el conmovedor testimonio de jueces y magistrados polacos, relatando con detalle el acoso que padecen por parte del gobierno de PiS por defender la bandera de la independencia judicial y el acceso a la justicia imparcial y equitativa (art. 19 TUE y 47 CDFUE). La nueva configuración legal de la Cámara disciplinaria y la Oficina judicial gubernamentalizada son eslabones de una cadena de ataques sin freno ni ambages a la magistratura por parte de la mayoría parlamentaria del PiS en la Asamblea Polaca (Sejm). Confunde así su victoria electoral con su desvinculación de los valores y del Derecho europeo, tal y como ha recordado el TJUE en sus sentencias. Durante mi intervención les dirigí un mensaje apasionado: “¡No estáis solos!” Miles de jueces y fiscales procedentes de toda Europa se manifestaron en solidaridad en Varsovia el domingo previo al pleno.

Hungría describe un cuadro todavía más inquietante: el fraude a los fondos europeos y la corrupción rampante son males endémicos allí. De ahí la enérgica exigencia establecida por el PE de que se vincule y condicione el acceso a fondos europeos a un estricto cumplimiento de los estándares europeos en materia de Rule of Law, democracia y derechos fundamentales. Para ello ha adoptado el PE -a iniciativa de la Comisión LIBE, que tengo el honor de presidir- un Marco de Estado de Derecho, Democracia y Derechos fundamentales plenamente vinculante, que actúe de manera objetiva, para todos los EE.MM., con carácter regular, general y permanente. Por lo demás, los debates sobre derechos humanos no sólo conciernen a los EE.MM. de la UE: inspiran también su política exterior, con claro acento progresista.