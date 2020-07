Las víctimas de la maldición de 'Glee': las nueve tragedias más sonadas de la serie

Los casos no han dejado de aumentar desde ese fatídico 2013, tanto es así que en 2014 la asistente de producción Cristina Lagerman mostraba su preocupación ante un posible mal de ojo en una entrevista con Daily Mail. Este jueves se retomó el tema en Twitter, aunque esta vez desde el humor... negro. “Al final la serie más turbia que hizo Ryan Murphy terminó siendo Glee”, escribían sobre el guionista, autor también de la antología de terror American Horror Story . Razón no les falta...

Naya Rivera

Glee actress Naya Rivera arrested on domestic battery charge. Full story on https://t.co/gLqggB15yU pic.twitter.com/YqlflJ23T6

Rivera llevaba separada de su ex, Ryan Dorsey, desde 2018. Los trámites de separación habían empezado dos años antes y, a pesar de los intentos de reconciliación, no hubo solución posible. En octubre de 2017 Rivera fue detenida por agredir a su pareja. Dorsey le había acusado de golpearle la cabeza durante una discusión. Finalmente se desestimaron los cargos porque el propio Dorsey los retiró tras llegar a un acuerdo de custodia y divorcio.

Cory Monteith

Jim Fuller

Nancy Montes

Mark Salling

La historia de Salling está relacionada con la de Rivera, la última víctima de la maldición. Fueron pareja entre 2007 y 2010. Cuando ésta publicó sus memorias, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up (2016), aseguró que no estaba sorprendida por su conducta.