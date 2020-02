De simple accidente a crisis ambiental y sanitaria: los interrogantes del vertedero de Zaldibar

El pasado 6 de febrero, en un vertedero de Zaldibar (Vizcaya), se produjo un corrimiento de tierras. Se calcula que se esparcieron medio millón de toneladas de residuos por la carretera y el monte cercanos. Un vertido que, además de causar problemas de tráfico, sepultó a dos trabajadores que aún siguen desaparecidos. Un accidente fatal, se decía en las primeras horas, esas en las que se prestó la atención justa al asunto.

Una quincena de días después, estamos ante una auténtica crisis ambiental y sanitaria que tiene en vilo a los vecinos de los municipios de la zona -Zaldibar, Ermua y Eibar, que suman 46.000 habitantes-, que nadie sabe cuándo va a acabar, que se ha convertido en un toma y daca político en mitad de la precampaña de las elecciones vascas del 5 de abril. La sensación, tras días de lentitud, de explicaciones justas, de versiones diversas, es de que se oculta más de lo que se cuenta. Imposible no caer en ese miedo. En manos de las autoridades y de la empresa está revertir ese malestar pero de momento, las preguntas son más que las respuestas.

¿Estaba todo en orden con la administración?

El vertedero donde han ocurrido los hechos, gestionado por Verter Recycling, es una instalación gigantesca donde se llevan residuos no urbanos, es decir, no se apilan basuras de domicilios sino materiales de construcción, restos siderúrgicos, de fábricas papeleras, lodos... Los trabajadores de la planta sostienen que diariamente se recibían unos 200 camiones con restos.

Entre ellos se encontraban toneladas de amianto, uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción que en España fue comercializado por la empresa Uralita, de ahí que comúnmente se conozca con ese nombre de marca. Está compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo respiratorio. Hoy ya no puede usarse por esta razón.

El Gobierno vasco ha dicho que no había sospechas de inestabilidad del terreno ni de sobrecarga, pero las investigaciones de la prensa local no lo dejan tan claro: en la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 consta que la zona es compleja, indica Naiz; se detalla que el vertedero tiene 205 metros de desnivel, con “fuertes pendientes, superiores al 20%”, y por ello ordena construir un dique de más de 230 metros de longitud y 100 metros de altura para contener la masa de residuos.

Este mismo aviso se hace en la nueva autorización ambiental, redactada en 2016, aunque se reconoce entonces que el “impacto sobre el suelo” no es “significativo”. Sin embargo, en la inspección más reciente, de 2019, se denuncia un relleno no autorizado y se habla de la posibilidad de no renovar esa autorización, porque no cumplía con los estándares ambientales mínimos. Las razones hay que buscarlas en la nota que los funcionarios le ponen al recinto: en cuatro años, de 2015 a 2019, pasó de tener la máxima calificación posible a la mínima, sin que por ello se redujese el volumen de residuos. Al contrario.

Pese a ello, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, del PSE, ha afirmado que los informes que tenían en su poder no advertían de ningún problema de estabilidad en el vertedero. “No había ningún indicio de que se pudiera producir un derrumbe”, dijo en una entrevista concedida a la Cadena SER.