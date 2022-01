Mañueco tira de 'ayusismo' para atacar a Sánchez y se pelea con Igea por los éxitos de una coalición inacabada

El enfrentamiento a tres fue singular hasta en su obligada puesta en escena. Sin Vox ni Unidas Podemos por decisión de la Junta Electoral al no tener grupo propio en las Cortes, en el plató montado por RTVE tampoco pudo estar Igea por su positivo en covid . Desde su casa y con una excelente calidad de imagen y sonido vivió el ‘mano a mano’ presencial entre Mañueco y Tudanca, metáfora del que mantendrán el 13 de febrero para ser la fuerza más votada.

Pongamos que hablo de Castilla y León , pero no demasiado. El extraño primer debate electoral ha tenido dos protagonistas inesperados en el plató: Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Ambos han sido los principales argumentos esgrimidos por el actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco , entre enfrentamientos personales con su exvicepresidente Francisco Igea .

Las dinámicas del organizado por RTVE este lunes, moderado por el periodista Xabier Fortes, quedaron claras desde el minuto 1 de los cerca de 100 que duró. Durante los cinco bloques temáticos (pandemia, educación, regeneración política, fiscalidad y despoblación), Mañueco se vistió del ‘ayusismo’ más montaraz en una intervención dedicada casi exclusivamente a atacar a Pedro Sánchez —alrededor de una veintena de menciones en TODOS los temas—. Por supuesto, siempre bien regado de pullas con Igea, de ida y vuelta. Había muchas cuentas pendientes entre ambos y no han hecho por esconderlos ni pese a la distancia física.

 Las encuestas dan, salvo el CIS, favorito al PP para ganar, pero ninguna apunta a una mayoría absoluta de los populares. El comodín de Vox ha salido, menos de lo esperado, con alguna pregunta tanto de PSOE como de Cs sobre el futuro papel de la ultraderecha y su ultra candidato en la Junta. Balones fuera de Mañueco que no ve más opción que “gobernar en solitario”. Es previsible que este asunto se trate más en el segundo y último debate.

En un tono mucho más moderado, de menos a más y con mayor carga propositiva, Luis Tudanca ha hecho un alegato por el “cambio” tras 35 años de ejecutivos populares, leit motiv de su propuesta este lunes. El ganador de los comicios en 2019 cree que solo hay dos opciones, “o un gobierno de PP y Vox o hay un gobierno decente, del PSOE”.

Más monólogo que verdadero debate

El debate fue ágil en la sucesión de temas, con un solo parón de cinco minutos, pero con predominancia de monólogos. Solo en las dos últimas áreas (fiscalidad y despoblación) la cita a tres fue ganando intensidad de verdadero debate.

La pandemia fue el primer punto de la noche y dejó claro cómo serían los demás. Una pelea (la primera) entre Mañueco e Igea por ver quién presumía más y mejor de su relevancia en la política sanitaria de la Junta, una consejería a cargo de Ciudadanos, por cierto. Con esa baza ha jugado el representante ‘naranja’, que ha acusado a su presidente de ‘transfuga’ por romper el pacto y convocar elecciones anticipadas en plena sexta ola.

Tudanca, que ha afeado esa pelea de egos hasta decir que se ha vivido un “desgobierno” por la inviabilidad de la coalición, ha endurecido el discurso, no así el tono, en la segunda parte del debate. Al pasar a regeneración ha lanzado duras críticas al PP de Mañueco, quien se ha limitado a lavarse las manos —“a mí no me toca”— y a repeler cualquier ataque tanto de PSOE como de Cs. Igea, aquí, ha apuntado que “no se puede dejar solo al PP porque ya se sabe lo que hacen”.