Guía para seguir el debate sobre el estado de la nación

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El debate arranca el martes a las 12 del mediodía de este martes con el discurso del presidente. No tiene tiempo tasado. Pedro Sánchez tiene previsto anunciar nuevas medidas “ambiciosas” enfocadas a las clases media y trabajadora para afrontar la situación y también defenderá la acción de su Gobierno, poniendo de relieve iniciativas como la reforma laboral, los ERTE, el ingreso mínimo vital o la excepción ibérica para topar el precio del gas.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El líder del Partido Popular estará en el Hemiciclo, sentado en la silla del líder de la oposición (donde antes estaba Pablo Casado). Pero no intervendrá durante el debate al no tener escaño en la Cámara Baja. La voz del PP en la tribuna de oradores será la de Cuca Gamarra (número dos de la formación). Lo que sí podrá el gallego es hacer declaraciones o una rueda de prensa al ser senador.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Además, los populares están arriba en las encuestas, por lo que Sánchez espera que le sirva para contraatacar y no piensa tener un perfil bajo. Todo ello tras las últimas elecciones andaluzas, que dieron la mayoría absoluta al PP en una comunidad volcada históricamente a la izquierda. El jefe del Ejecutivo, no obstante, tiene la intención de aguantar hasta el final de la legislatura y no tiene en mente anticipar las elecciones.