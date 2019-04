Debates 'deluxe'

Llegan dos noches, prepárense, para roces, insultos, caretos, broncas, alusiones. Esta campaña no es precisamente un Saber y ganar, tiene más de Gran Hermano y de Sálvame Deluxe. Ya vendrá First Dates a partir de la medianoche.

Los cuatro desembarcan esta noche en el estudio de TVE con una cosa clara: en España no se ganan los debates, sino que se pierden. No se juzgará por lo bien dialécticamente que esté uno de los candidatos… aquí, como costumbre nacional, se buscará al perdedor que más haya metido la pata.

Lo que sí parece evidente es que no va a ser un debate de ironías y formas florentinas envenenadas. Se avecinan cañonazos. Casado no está para demostrar dotes metafóricos, llega bastante tocado, con el terror demoscópico de menos de los cien diputados y con Vox en el cogote. Además, él mismo se vanagloria de ser directo, de no tener complejos, de decir en la cara cómo traiciona Sánchez a España. Está en el momento de demostrar a los suyos que no es la derechita cobarde. Él no de es de Rajoy, es hijo político de Aguirre y Aznar.

Y Rivera no se puede quedar a la zaga en esta campaña ruda, brusca, caldeada hacia la derecha más derecha. El aspirante naranja, además, siempre ha presumido y ha vendido ante los periodistas y España entera de que es aquel joven que ganaba las ligas de debate universitarias. Todo ello en este clima de su estrategia basada en las críticas al presidente. Aquellos tiempos de pactos de El abrazo parecen hoy una noticia de El Mundo Today. Una relación que se rompió duramente y personalmente desde que sacara el candidato de Cs el tema de la tesis en el Congreso.