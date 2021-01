¿Debe juzgarse a Trump por instigar a la insurrección?

En el mundo alternativo de Trump se puede reclamar un recuento, y otro, y otro, y a la vez caminar por los pasillos del Congreso enarbolando la bandera racista de la Confederación. La América de Trump no necesita un poco de árnica sino una “desnazificación” en toda regla. Que el 65 por ciento de los votantes republicanos sea capaz de creerse contra viento y marea que el presidente saliente ha ganado los comicios es un signo muy preocupante del daño que han hecho las redes sociales, creando nichos oscuros donde no llega la luz de la realidad. Es un mundo extraño en el que, Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, puede reclamar que las elecciones se resuelvan en un juicio por combate, al estilo de Juego de Tronos, pero entre septuagenarios.

¿Es Trump un traidor? El senador republicano por Nebraska Ben Sasse, acusó claramente al presidente saliente como instigador de los acontecimientos. “Esta violencia es el resultado inevitable de la adicción de un presidente a agitar la división. Las mentiras tienen consecuencias”. La propia alcaldesa de Washington D.C, Muriel Bowser afirmó que los responsables de estos incidentes deben pagar por sus actos. Es lícito preguntarse hasta dónde llega la mano de Trump en este día de la vergüenza en la democracia más antigua del mundo. Twitter, lo tiene claro, ha tomado el paso de bloquear durante 12 horas la cuenta de Trump por emplearla para “interferir o manipular elecciones”, citando los términos de uso de la propia compañía.

Varios comentaristas políticos ya han mencionado la posibilidad de buscar la manera de destituir legalmente a Trump para que no siga de presidente ni un día más. Otros, como Nicholas Kristoff del The New York Times, van tan lejos como para llamarlo Benedict Arnold, el traidor por excelencia que se pasó a los ingleses en la guerra de la independencia. ¿Cuál es el prisma a través del cual se deben contemplar las acciones del presidente número 45? ¿Es Trump un lunático incapaz de admitir su propia derrota, un político sin escrúpulos o algo peor? ¿Constituye su incitación a la rebelión un delito de traición y debe ser juzgado por ello? Entre el drama, la comedia y la hiperrealidad, Trump no sabe cómo salir con dignidad, y en el camino produce un daño tal vez irreparable al tejido de la democracia.