El Defensor del Pueblo español investigará el presunto espionaje a líderes independentistas

Juan Carlos Lucas/NurPhoto via Getty Images

La oficina del Defensor “está analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad”, ha señalado la fuente.

El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez , defendió el pasado martes que no tiene “nada que ver” ni “nada que ocultar” respecto a un supuesto espionaje a unos sesenta líderes independentistas, en su mayoría catalanes y alguno vasco.

El Ejecutivo argumenta que la información publicada por el semanario estadounidense The New Yorker sobre que líderes y políticos independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus en 2020 “no es nueva” y ha habido “procedimientos judiciales abiertos”.

The New Yorker publicó una investigación periodística con datos del organismo canadiense The Citizen Lab que revela el supuesto espionaje por parte de Pegasus, un programa que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas de seguridad para combatir crimen y terrorismo.