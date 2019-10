Dejad de elogiarme por sentirme 'sexy' a la vez que gorda

Empecé hace tres años, poco a poco, con una foto que apenas enseñaba una franja de mi tripa. Siempre estaba dispuesta a enviar fotos sexis a tíos desconocidos que me acababan ignorando después de unas pocas citas, así que pensé: ¿por qué no dejo que las vea todo el mundo y no solo ellos? A día de hoy, mi cuenta está llena de fotos mías medio desnuda. Incluso he llegado a los escenarios con el espectáculo de striptease que ayudé a fundar, Thicc Strip. Ahora me veo como una mujer empoderada y sexualmente libre, y todo empezó con esas fotos.