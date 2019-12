"Dejadnos disfrutar del planeta como lo hicisteis vosotros": los jóvenes se muestran rotundos en la COP25

Si hay una cosa que no se debate entre los participantes en la Cumbre del Clima es la importancia de la participación y la movilización de los más jóvenes para salvar el planeta. No hay más que ver a la representante del movimiento Fridays For Future, Greta Thunberg, que sólo tiene 16 años.

“Nos parecía importante que esta COP se convierta en un punto de inflexión en el que la sociedad tenga protagonismo”, ha señalado en el pabellón España del Ifema el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la presentación de una ponencia en la que los más jóvenes han querido dar su opinión sobre la emergencia climática. “Contáis con nosotros”, ha señalado Morán a los jóvenes que le acompañaban en la mesa.

“Dejadnos disfrutar del planeta como lo habéis hecho vosotros”. Así se refería una de las jóvenes que aparecían en el vídeo de presentación de este acto en el marco de actividades de la COP25.

En este sentido, Álvaro Alfaro, un joven chileno que ha formado parte de una conferencia de la Juventud por el clima, afirma que no es una crisis de los jóvenes, “es una crisis climática de todas las generaciones”. Alfaro reclama más jóvenes en los procesos de tomas de decisiones: “En Chile hay dos jóvenes en el equipo negociador del Gobierno, así la intergeneracionalidad no es sólo en los paneles, sino también en política”.