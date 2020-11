"Lo del cruceiro fue una gamberrada": se desmonta la teoría de Ayuso del ataque a la religión

Rey Paz descarta que pudiera haber una motivación contra la religión cristiana: “No, no, no. Yo no lo considero ningún acto antirreligioso”. “El cruceiro es un símbolo religioso, pero todos los gallegos, y creo que también los madrileños, lo respetamos, seamos religiosos o no. Lo que representa el cruceiro va más allá”, describe. “Verdaderamente, esos jóvenes no sabían lo que hacían y, si encima estaban un poquito contentos, ocurrió lo que ocurrió”, dice.

En su momento, el hecho pasó prácticamente desapercibido, salvo para quien lo vio en directo, pero este fin de semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avivó la polémica al sugerir en un tuit que se trataba de un ataque orquestado con fines antirreligiosos. “Unos vándalos han destrozado el Cruceiro de la Plaza de Benavente de Madrid [...]. Se empieza por lugares de culto, por atacar valores y sensibilidades, y se sigue así”, escribió Ayuso.