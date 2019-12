Des de sempre, presidentes

Aquest article també està disponible en castellà.

Tant l’extrema dreta, com el franquisme —en aquests moments, la versió més crua i brutal l’encarna sobretot Vox—, i en general la dreta han intentat sempre, per terra, mar i aire, anorrear els drets de les dones, atacar-ne la llibertat. En tots els àmbits possibles i això inclou, és clar, la llengua, cosa que en mostra la vital importància i força simbòlica.

Així, el diputat franquista Iván Espinosa de los Monteros en la sessió de constitució de la Mesa del Congrés es va referir reiteradament a la presidenta, Meritxell Batet, com a «presidente» («Tenemos a una misma presidente» / «quiero felicitar a Meritxell Batet por su elección como presidente» / «la presidente de la mesa no ha sido capaz ni ha querido intervenir» / «la señora presidente ha hecho un alegato final precioso»).

La va anomenar així a consciència, rabejant-s’hi, i amb voluntat d’escarnir Batet —i per extensió, totes les dones— quan en realitat l’existència de la paraula «presidenta» en castellà està documentada des de fa segles; concretament des de 1495 (en català també fa anys). La discussió, doncs, no és que no sigui espinosa, és que no n’hi ha.

D’una banda, atès el sexe de Batet, denominar-la «presidente» en comptes de «presidenta», constitueix un intent de rebaixar-ne la condició femenina —i per extensió, la de totes les dones—; reduir el sexe femení a una mera essència, desposseir-la dels seus drets i assoliments; postular que per ocupar una presidència ha de deixar de ser dona, abjurar del seu sexe i «accedir» així a la condició masculina, una categoria superior.

(És veritat que encara —tot i que cada vegada menys— hi ha professionals que prefereixen ser denominades en femení. «Amb el que m’ha costat ser enginyer, ara no em faré pas dir ‘enginyera’»; «amb el que hagut d’estudiar per ser advocat, ara no permetre que em diguin ‘advocada’»... És a dir, no em «rebaixaré» referint-me a mi mateixa en femení. Entenc el motiu pel qual veuen el femení com una degradació i el rebutgen: vivim en un món on tot el que és femení és inferior, però no comparteixo pas l’estratègia per dignificar-lo i dignificar-se; al contrari, al meu entendre és una manera de perpetuar la pretesa inferioritat del seu sexe; és una estratègia altament debilitadora. Si pensen, a més, que d’aquesta manera seran tolerades com a enginyers, com a advocats, per exemple a nivell salarial, a nivell professional o fins i tot humà, van aviades; si creuen que així aconseguiran la neutralitat, van ben apanyades. En tot cas, Batet sembla que no és partidària d’aquesta estratègia sinó que mostra sense complexos, ja des de la denominació, un camí a d’altres dones, a tantes joves i nenes; en aquest cas la possibilitat de ser presidentes.)

De l’altra, si s’apliqués la norma de la inversió, Espinosa de los Monteros hauria de denominar, per exemple, un costurer com a «senyor (o home) costurera», atès que «costurera» consta ja al Diccionario de Autoridades de 1729, mentre que la forma masculina no consta fins al diccionari de la Real Academia Española de 1780.

També hauria de denominar un «hilandero» com a «senyor (o home) hilandera». L’ofici femení

apareix ja al Diccionario de Autoridades de 1734. Fins gairebé cent anys més tard, el 1832, no es consigna l’ofici en masculí al diccionari de l’Academia. El 1803 hi consta el masculí però només per denominar el lloc on les filadores treballen.