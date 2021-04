A media tarde, los vecinos se han reunido, escoba y fregona en mano, muchos de ellos vestidos de personal de limpieza, para hacer la performance.

En el acto electoral del partido ultraderechista Vox celebrado el miércoles, al menos dos personas han sido detenidas y otras 14 han resultado heridas. Además, 20 agentes de la Policía Nacional han sido atendidos con policontusiones. Fuentes de la misma Policía Nacional han señalado a Santiago Abascal por los disturbios.

Según el diario ABC, fuentes policiales afirman que “si Abascal no hubiera hecho de policía tal vez no habría 21 agentes heridos”. Este diario afirma que un agente pidió a Abascal que no cruzara el cordón de seguridad y que éste “hizo caso omiso”.