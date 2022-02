Fuga de cerebros y ciudades en declive: radiografía de la despoblación en Castilla y León

Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images Señales hacia Peñalcazar y La Quiñonería, en la provincia de Soria.

Despoblación, despoblación, despoblación … y alguna otra cosa más. La pérdida de habitantes se ha convertido en tema estrella de la campaña electoral de Castilla y León, y no es para menos. En los últimos diez años, esta comunidad autónoma ha perdido 175.000 habitantes –un 7% de su población–, lo que ha supuesto que la despoblación sea el mayor problema de la región para un tercio de los castellanoleoneses , según el último CIS.

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

“Existe una continuidad de la despoblación que implica a todas las provincias” de Castilla y León, explica Pilar Burillo, que cita de forma especial el caso de las Tierras del Duero, “el área española más extensa donde la despoblación se extiende por una zona llana, no montañosa”.

La investigadora habla, asimismo, de “una especie de economía colonialista del mundo urbano con respecto al rural”. “La riqueza de España está en el mundo rural; el problema es que estos recursos se extraen y se trabajan en las ciudades”, describe Burillo.

Qué tipo de despoblación aqueja a la comunidad

En cualquier caso, ‘despoblación’ es un concepto amplio y complejo que en Castilla y León tiene sus propias declinaciones. Por un lado, la pérdida de habitantes no afecta simplemente a los pueblos, sino también a las capitales de provincia, con lo cual no hablamos sólo de despoblación rural; por otro lado, y de la mano de esta problemática, está la del envejecimiento: la edad media de los castellanoleoneses es de 48 años, cuatro por encima de la media nacional, y sus 5,7 niños nacidos por cada mil habitantes también la sitúan por debajo de la tasa media de natalidad en España (7,2), favoreciendo así el saldo negativo poblacional; por último, y esto es algo muy particular de Castilla y León, sus jóvenes están sobrecualificados para la oferta laboral que hay en la región, lo cual acaba expulsándolos.