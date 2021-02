"Desvergüenza": el hilo que denuncia la falta de justificación del daño de Filomena en Madrid

El temporal Filomena causó daños en Madrid por valor de, al menos, 1.398 millones de euros. El abultado balance que hizo el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Martínez-Almeida, dejó helado a más de uno: demasiado alto, parecía, y demasiado poco argumentado. Ahora, el PSOE madrileño ha tenido acceso al dossier que justifica estas cuentas y lo que han encontrado, dicen, es “una desvergüenza”, una “tomadura de pelo” y una “falta de respeto”.

“El catástrofe es Almeida, no Filomena”, resume en un hilo de Twitter la concejal Enma López. El Grupo Municipal Socialista había pedido al Consistorio el expediente de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, declaración hecha por el Gobierno central para ayudar al territorio afectado. “Queríamos saber qué había metido ahí el alcalde”, dice López, después de revisarlo este lunes en Cibeles.

“Se nos dijo que era un expediente muy voluminoso y que no se nos podía enviar telemáticamente, así que fuimos a verlo a Cibeles, y la sorpresa nos llega cuando vemos que son unos 20 folios, no más, donde figuran datos imprecisos, sin cuantificación ni detalle”, ha criticado. Por ejemplo, se habla de los daños sufridos en los distritos, pero no se desglosan “ni siquiera por distritos aunque fuera grosso modo”.