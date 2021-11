Detienen a un exempleado resentido de Más Madrid por hackear su web y desviar dinero a Podemos

A los ocho meses de esa ruptura laboral, el detenido aún usó sus datos y claves y desvió el dinero de 45 suscriptores. En total, 6.950 euros que acabaron en Podemos. La anomalía, dice la noticia, se detectó al día siguiente por el lado del afectado y del beneficiario y se denunció a la Agencia de Protección de Datos y a la policía.

Las pesquisas del Grupo de Delitos Informáticos de la Brigada Provincial de Policía Nacional se centraron casi desde el principio en el entorno de empleados y voluntarios de Más Madrid, después de que descubrieran que el ataque se había producido “con credenciales”, es decir, quien asaltó la web se “logueó” (identificó) sin errores en la página, lo que indica que “el autor conocía la contraseña”.

“Antes de asaltar la página, el hombre había tomado ciertas precauciones de seguridad para evitar que dieran con él: utilizó dos sistemas de la Deep web (Internet profunda), una red privada virtual (Proton VPN) y la red Tor, para enmascarar la dirección IP de su ordenador y simular que el hackeo a la web se había realizado desde el servidor de un ordenador ubicado en otro país, al otro lado del mundo”, dice Caso Abierto. Esto llevó a que las investigaciones internas iniciales hechas por Más Madrid no dieran fruto.

El arrestado ha confesado a la Policía que acabó mal en su trabajo y que entró en “depresión”, “aunque matizó que la formación había reconocido que su despido era improcedente y lo indemnizó”. No asume la autoría de los hechos, sostiene que no era la única persona con acceso a la web y que, tras salir de Más Madrid, no conocía las claves. Sin embargo, según los diarios de Prensa Ibérica, los agentes especializados han encontrado pruebas que le contradicen, pues en su portátil se habría encontrado rastros de borrado de información, recuperada finalmente. Las fechas coinciden con las del día del pirateo. Además, unos días antes “buscó en Google el número de cuenta de Podemos”.