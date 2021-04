Ni joyas ni flores: los regalos que las madres quieren de verdad

PhotoAlto via Getty Images/PhotoAlto

No, este año, no. Ni pulsera, bombones, pañuelo... ni una sesión de spa. Nada de lo de siempre.

¿Por qué no le damos una vuelta a eso de los regalos del Día de la Madre? ¿Te has parado a pensar en lo que a ella de verdad le gustaría? ¿Imaginas su cara de sorpresa cuando reciba lo más inesperado?

A lo mejor, las propuestas que verás a continuación, no son exactamente adecuadas para tu madre, pero ojalá te sirvan de inspiración.

El cómic Hello, Mum es un diario de los mágicos y absurdos ajetreos en los que los padres y las madres se reconocerán. Puedes comprarlo aquí por 14,85 euros.

¿Unos patines? Sí, unos patines en línea pueden ser el regalo más sorprendente y acertado si tu madre es de esas que no tienen miedo a nada. Puedes comprarlos aquí por 59,99 euros.

No hay infuencer que se precie que no tenga un par de Converse con las que completar el mejor look. Esta temporada, la apuesta segura con las botas con plataforma. Puedes comprarlas aquí por 85 euros.