Díaz Ayuso elige a Enrique Ruiz Escudero al frente de Sanidad

Otro nombre para el nuevo Gobierno de la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso. El último fichaje de su Ejecutivo de coalición con Ciudadanos ha sido el popular Enrique Ruiz Escudero para la Consejería de Sanidad.

De este modo, el presidente del PP de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y médico repite en el cargo tras haberlo ejercido los dos últimos años.

Ayuso, que hoy ha prometido su cargo en un acto oficial celebrado en la Puerta del Sol, sigue completando su nómina de consejeros en un listado que se va conociendo a cuentagotas y que ya se encuentra cerca de finalizar.

Entre los nombres ya anunciados, los del anterior presidente de la Comunidad y ‘jefe’ de Ruiz Escudero, Ángel Garrido, como consejero de Transportes (ahora bajo las siglas de Cs), Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda), junto a los populares Enrique Ossorio (Educación), Enrique López, en Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo o los ‘naranjas’ Marta Rivera (Cultura), Manuel Giménez,(Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo), Alberto Reyero (Políticas Sociales).

“Hacer las cosas bien significa estar atenta más a lo que te dicen que a lo que hablas; reconocer permanentemente que no es tan fácil tener razón, y gobernar para todos, no solo para una parte. Hacer las cosas bien es una frase sencilla que para el gobernante encierra la esclavitud de no permitirse ni un solo error, de multiplicar la exigencia personal y, me temo, de no quedar nunca satisfecha por buenos que parezcan los resultados. Y este es el compromiso que asumo: la obligación de hacer las cosas bien gobernando para todos los madrileños”, ha señalado en su ‘presentación’ oficial como nueva presidenta.