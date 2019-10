Dictadores: tumba de mala muerte, o mausoleo: sepulcro magnífico y suntuoso

Algunos están enterrados en tumbas de mala muerte (nunca mejor dicho), pero son muchos los dictadores cuyos restos, como los del general Francisco Franco, reposan en mausoleos, por definición “sepulcros magníficos y suntuosos”.

Así describe este tipo de sepulturas el Diccionario de la Real Academia Española. El término procede del rey Mausolo, un sátrapa de la Persia del siglo IV, y de la tumba construida para su eterno descanso, que fue una de las conocidas como Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

El concepto de mausoleo parece claro. No tanto el de dictador. La ONU, siempre prudente, no clasifica a los países miembros en función de su régimen político; sí se atreve a ello un organismo tenido por serio como la conocida Unidad de Inteligencia del semanario liberal-conservador británico The Economist.

Su último ”Índice de Democracia” es de 2018 y establece qué países están gobernados por regímenes autoritarios. De ahí, parece razonable definir, de manera retrospectiva, qué naciones arrastran un sistema autocrático desde el siglo XX hasta nuestros días.

Entre los dictadores con mausoleo no encontraremos al alemán Hitler, al italiano Mussolini, al francés Pétain, al chileno Pinochet, al dominicano Trujillo, al libio Gadafi... Tampoco, por cierto, al vecino déspota de Franco, el portugués Salazar.

Sí encontramos, en cambio, túmulos, monumentos y mausoleos con distinto grado de magnificencia o suntuosidad donde han sido sepultados desde sátrapas y tiranos de todo pelo hasta implacables genocidas con millones de muertos en su haber.

Esta breve selección está agrupada por continentes o subcontinentes.

CHINA

Mao Zedong, a cuyo gobierno los historiadores atribuyen varias decenas de millones de muertes, fue momificado tras su muerte en 1976 y su cuerpo puede contemplarse en un enorme mausoleo construido expresamente en el centro mismo de la simbólica Plaza de Tiananmén, en Pekín.

URSS

Josif Stalin, con cerca de 25 millones de muertos a sus espaldas, compartió mausoleo durante más de ocho años con el fundador del Estado soviético, Vladimir Lenin, en plena Plaza Roja de Moscú, hasta que fue enterrado junto al memorial en la muralla del Kremlin. Lenin murió en 1924 y Stalin en 1953.