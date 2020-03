¿Tienen los niños menos probabilidad de contraer el coronavirus?

Los niños padecen virus respiratorios a menudo. Los expertos aseguran que no es extraño que un niño sano que va al colegio o a la guardería sufra hasta 10 en una misma estación en parte porque está rodeado de niños y en parte porque a esas edades tienden a ser más despreocupados con medidas higiénicas básicas como no tocar con las manos a los demás o lavárselas. O no estornudar hacia sus amigos. Y, además, su sistema inmunitario aún está desarrollándose.