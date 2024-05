Qué fue de Manel Navarro, el cantante del famoso gallo de Eurovisión

Manel Navarro interpretando 'Do It For Your Lover' en 2017.

Corría el año 2017 cuando Manel Navarro fue elegido como representante de España en Eurovisión tras la emisión del programa 'Objetivo Eurovisión' en La 1 de RTVE. Su polémico paso por el certamen comenzó precisamente ahí, ya que empató con Mirela, la otra favorita, y el jurado tuvo que decidir quién de los dos viajaría a Kiev (Ucrania).

El 13 de mayo tuvo lugar la gran final del Festival de la Canción y Navarro actuó en decimosexta posición. Todo iba bien hasta que llegaron las últimas estrofas de 'Do it for your lover', su tema, cuando de repente le quebró la voz. Fue entonces cuando un gallo salió por su garganta y comenzó el escarnio público.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Manel Navarro consiguió solamente 5 puntos y quedó último en la clasificación. Sin embargo, para él eso no fue lo peor: "Recibí amenazas de muerte, por la calle me escupieron, salía de fiesta y me tiraban hielos...", aseguró en una entrevista concedida a Freeda.

El cantante y compositor confesó que "la primera vez que recibes un hate tan extremo choca mucho, y empiezas a creerte todo lo que lees. Llega un punto en que dices: 'joder, ¿de verdad soy así?'". Pero él no fue el único que sufrió esta situación, sino que su familia también tuvo que pasar por este duro trance.

En ese momento, Navarro quiso aparentar que todo iba bien y, de hecho, rechazó acudir a terapia. Pero se ha arrepentido de esa decisión, puesto que ahora considera que le hubiera venido muy bien para poder sobrellevar esos momentos en los que estuvo dentro del ojo del huracán.

Nuevo 'look' y muchas canciones

Han pasado casi 7 años ya desde ese embarazoso momento y Manel Navarro ha dejado atrás su larga melena rubia ondulada, una de sus señas más características. Ha cambiado su look, sí, pero no sus ganas de vivir por y para la música. Sobre sus años de ausencia, el catalán explicó en una entrevista a La Vanguardia que se había dedicado "a componer, de hecho, creo que es el periodo que más canciones he escrito".

En 2021 lanzó su disco 'Cicatriz', cuyo nombre hace referencia directa a las heridas que ya ha sanado tras su traspié en Eurovisión. "Una cicatriz sale cuando una herida ya está curada aunque, al final, esa herida siempre permanece", aseguró en dicha entrevista, y añadió que "ese periodo también me ha hecho crecer tanto personalmente como profesionalmente".