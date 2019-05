“La persona más madura de la sala”: el legado de Theresa May tras anunciar su dimisión

WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images Theresa May

Pero Seldon cita un aspecto bastante desapercibido del Gobierno de May: su relativa calma en medio de la turbulenta reacción de sus colegas de Gobierno.

“Ha sido la persona más madura de la sala”, sostiene. “La han culpado de cosas que estaban más allá de su capacidad de actuar”.

Hasta las 21:59 del 8 de junio de 2017, May era vista como la nueva Dama de hierro, tallada con el acero de Margaret Thatcher. Incluso los columnistas políticos utilizaban adjetivos como “sólida”, “astuta” y “estabilizadora”.

Pero luego llegó un infame sondeo a pie de urna ampliamente retransmitido por el veterano reportero de la BBC David Dimbleby que rompía cualquier ilusión de que May fuera la Thatcher de la era moderna.

“Los Conservadores son el partido más grande”, comentó Dimbleby esa noche. “Pero tengan en cuenta que en este momento no tienen mayoría, pierden 17 escaños”. Según dos personas cercanas, los asistentes de May palidecieron y entraron en pánico en cuanto se enteraron de los resultados del sondeo. Se dice que hasta la primera ministra derramó unas lágrimas al escucharlos por boca de su marido, Philip, en su casa familiar en Berkshire.

Al final, la predicción de que el órdago electoral de May costaría 17 escaños a los tories estaba inflada —el partido perdió 13 parlamentarios—, pero el hecho de que hubiera pérdidas contradijo todo el plan de acción, soñado meses atrás por May y su equipo de consejeros más cercanos. Nada que ver con la emoción que produjo el éxito electoral de David Cameron en 2015.

Inevitablemente, lo que mucha gente se preguntaba era ‘¿qué ha cambiado?’. “La principal diferencia es ella”, contó un funcionario de la campaña a POLITICO una semana antes de las elecciones. “No es una buena candidata. No hay nadie que pudiera estar preparado para este reto, pero en especial no estás preparado si no te has presentado antes”.