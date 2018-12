INTERNACIONAL

Theresa May atrapada, literalmente, en medio del Brexit

La canciller alemana, Angela Merkel, recibió este martes a la primera ministra británica, Theresa May, quien busca el apoyo de Berlín ante las dificultades que afronta para que su Parlamento respalde el acuerdo del Brexi que su Ejecutivo pactó con Bruselas. Era la segunda etapa de la ronda exprés que ha emprendido hoy la británica, que se reunió primero en La Haya con su homólogo holandés, Mark Rutte, y sigue su agenda con los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea (CE), Donald Tusk y Jean-Claude Juncker. Buscando salidas para una crisis que, como ella misma dice, tiene sólo tres opciones: que su Cámara apruebe el acuerdo, salir de la UE sin acuerdo o que no haya Brexit. Una situación endemoniada que hoy se ha reflejado literalmente en las dificultades que May ha tenido para salir del coche para ser recibida por Merkel. La puerta, la salida, que no se abría... ¿Será un presagio?