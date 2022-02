Los diputados del PP apuestan por el "adulto" Feijóo pero también ven complicaciones: "Galicia no es España"

Europa Press News via Getty Images

Muchos de los diputados del PP no esperaban que apareciese finalmente, pero el líder popular ha ido hasta la Cámara Baja a su posible última sesión de control. Sus palabras han sonado a despedida y se ha ido hasta Génova para prepara la reunión con los barones de esta tarde.

Los parlamentarios del PP estaban incómodos y no han aplaudido a su llegada. Al final se han levantado en una ovación tras sus palabras a Pedro Sánchez, y Casado ni siquiera ha utilizado la posible réplica. Y muchos de esos aplausos, como reconocen algunos parlamentarios, no se han hecho de buen agrado precisamente. “Los hechos son los hechos”, comentaban.

A él le quedan pocos apoyos, como se ha visto en el Congreso, sólo realmente Pablo Montesinos y Ana Beltrán. Ese pequeño núcleo lamenta en estas horas el trato al jefe: “No se merece este escarnio, no se entiende el ensañamiento”.

Mirando a Feijóo

Feijóo es el favorito ahora mismo para coger el partido. Pero hasta sus partidarios en la Cámara Baja en este momento, según fuentes populares, también son conscientes de que no será fácil esta etapa. ¿Por qué? Por un lado, cuentan, tendrá que definir su relación con Vox. Y, por otro, varios diputados sostienen que no es lo mismo la política autonómica que la nacional. Así lo resumía tajante una fuente parlamentaria del PP: “Galicia no es España”.