Luis Enrique habla en Twitch: “Pedri es uno de los más graciosos de la selección, tiene mucha sorna”

Tras una breve introducción, el asturiano ha comenzado a leer y comentar el chat. “Leo mucho ‘padre’. No sé qué voy a hacer con esta manada, no sé cómo voy a dar una paga a todos”.

En cuanto a si el staff técnico se ha planteado quedar segundo de grupo para lograr un mejor cruce en las eliminatorias, Luis Enrique ha apuntado que “hemos valorado todas las opciones. Pero en una última jornada en la que todos juegan a la misma hora, no te la puedas jugar. Nuestro objetivo es ser primeros de grupo. No le tenemos miedo a nada”.

El asturiano, en su rueda de prensa del pasado miércoles, no quiso desvelar a la prensa los contenidos de su primera intervención: “Ahora tengo followers y suscriptores, no les puedo hacer spoiler. Ahí ya tendréis material. Es un experimento, que pienso disfrutarlo al máximo”.

No obstante, Luis Enrique quiso sacudirse la presión ante la expectación que ha suscitado su estreno en Twitch: “No soy streamer, es un proyecto a largo plazo. Yo no quiero polemizar ni pienso controlar lo que diga. No tiene nada que ver con mi profesión. En el momento que me aburra, me marcho, no dependo de nadie”.