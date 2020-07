Cuatro tópicos de las personas trans en el cine y la televisión que hay que olvidar (y que se siguen viendo)

En 2020 el debate de la representación del colectivo trans sigue sobre la mesa y dentro de la pantalla. Actrices como Halle Berry o Scarlett Johansson se han visto envueltas en la polémica al no ser conscientes de la invisibilización que supone que una mujer cis interprete a una trans y los hombres cis encarnando a mujeres trans son una constante en la gran pantalla. Además, los chistes transfóbicos y los debates sobre si las mujeres trans son sujetos de la lucha feminista —hola, JK Rowling — siguen a la orden del día.

Para intentar cambiar este punto de vista ha intervenido Netflix con su documental Disclosure: ser trans en Hollywood, estrenado durante el mes del Orgullo LGTBI. La producción trata de reflejar cómo ha mostrado la industria audiovisual estadounidense al colectivo trans en sus series y películas a lo largo de la historia de la mano de actrices como Laverne Cox (Orange is the new black), Indya Moore (Pose) o la directora de Matrix, Lilly Wachowski.