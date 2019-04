Dolor y gloria de la política española

Pero en su fuero interno tiene una idea: el pacto a la andaluza. Ha demostrado ya que no tienen ningún problema con la ultraderecha de Vox, algo poco entendible fuera de nuestras fronteras. Manos “manchadas de sangre”, bajada del salario mínimo, dudas sobre un corralito.... Es el que está llevando la campaña más al límite y afilando las espadas de las lanzas de El Prendimiento. No hay tiempo para la placidez, esto es un puro Vía Crucis.

Todo ello entre pasos, vírgenes y saetas. Nadie sabe cómo afectará la Semana Santa a este 28-A, con medio país de vacaciones en la playa y otro medio viendo procesiones. Parecía que el ritmo pararía en estos días ‘santos’, pero los partidos no bajan la intensidad. En los cuarteles generales saben que cada día es más importante la campaña, y que cada vez más gente elige su papeleta en el colegio electoral. Y una cifra: el 41,6% de los electores están indecisos.

Pero al final hasta los carteles y banderolas se van a dejar en mitad de las ciudades en pleno recorrido de las procesiones. Es muy caro retirarlos. Eso sí, algunas cofradías están más incómodas que otras. La del Cristo de la Buena Muerte de Málaga ha pedido expresamente a Rivera, Abascal y Casado que no vayan al traslado legionario. No van a poder patrimonializar esa imagen, pero no habían caído que en Andalucía hasta los ateos son cofrades.

La campaña arrancó oficialmente el pasado viernes, pero fue mucho antes cuando se inició la batalla y produjo el gran punto de inflexión para muchos: cuando Ciudadanos decidió que no gobernaría con Pedro Sánchez y el PSOE. Esto derechizó aún más la guerra… y no sabemos si Rivera clavó ahí su propia cruz. No obstante, a los naranjas no se los termina de creer nadie. ¿Y si después del 28-A depende de ellos solamente que no haya repetición de elecciones? ¿Y si pueden convertirse en el partido que salve a un Gobierno de tener que depender de los independentistas? ¿Y si los llaman sus socios de ALDE a las puertas de las europeas advirtiéndoles de un pacto con Vox? El 29-A estar en la piel de Rivera va a ser muy difícil. Pero en la política actual vale casi solo una cosa: construir un buen relato.