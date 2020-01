Cómo Trump se beneficia de un canal de noticias creado a medida para su partido

“Fox News y los medios conservadores sentaron las bases para un demagogo”, señala el ex diputado por Illinois, Joe Walsh, que fue presentador de un programa de radio durante varios años y que ahora se enfrenta a Trump por la candidatura republicana de 2020. “Retransmiten las mentiras de Trump y la gente se las cree”.

“El presidente Nixon intentó corromper las elecciones. Sus agentes entraron ilegalmente en la sede del Partido Demócrata con el objetivo de conseguir una ventaja en las elecciones y después Nixon trató de encubrir esas actividades, algo similar a lo que ha hecho el presidente Trump. Al final, Nixon dimitió”, ha declarado este miércoles durante el debate en la cámara Zoe Lofgren, congresista del partido demócrata por California, quien trabajó en los artículos del proceso de destitución de Nixon cuando era una estudiante de derecho de 26 años. “La situación es todavía peor. El presidente Trump no solo ha abusado de su poder con el fin de ser reelegido, sino que se ha valido de un gobierno extranjero. Usó la ayuda militar destinada a luchar contra los rusos únicamente para beneficio de su campaña política”.

Ailes falleció en 2017. Era productor de programas de entrevistas para la televisión. Empezó a trabajar para Nixon en 1968 y lo hizo hasta la campaña de 1971, aunque no pudo poner en marcha ningún servicio de noticias en ese periodo. En 1974, Ailes fundó Television News Incorporated, un servicio de noticias conservador con sede en Washington. La compañía quebró el año siguiente.

Según fuentes de su campaña, Walsh recibió una invitación para participar en un programa de Fox, pero con la condición de que solo hablara sobre “cuestiones” y no atacara a Trump. Él se negó. Walsh ha dejado de lado su principal tema de campaña y sus entrevistas públicas se centran ahora en la ineptitud de Trump como presidente.

Fox News no ha respondido a las preguntas sobre este asunto. En anteriores declaraciones a HuffPost, la cadena aseguró que no elimina las críticas a Trump.

El propio Trump reconoce el papel que juega Fox e incluso se queja de que el canal no le apoya lo suficiente. “Los programas de Fox que apoyan a Trump son los únicos con buenos resultados”, publicó hace unos días en Twitter.

Walsh logró una aparición en Fox Business a finales de agosto. El presentador, Stuart Varney, comenzó de inmediato a atacarlo por criticar a Trump. La entrevista terminó cuando Walsh instó a Varney a afirmar que Trump nunca miente.

Walsh dijo que ya le había ocurrido algo parecido con Salem Radio Network, donde se emitía el programa de radio que empezó después de dejar el Congreso en 2013. En 2017, durante el debate de derogación del Obamacare, le dijeron que no podía hablar sobre el tema si criticaba la postura de Trump. Esa restricción fue en aumento hasta prohibir cualquier crítica a Trump. Según Walsh, algunos presentadores de Salem aceptaban esta regla, pero él no podía permitirlo. Este verano supo que su contrato con Salem no se iba a renovar a finales de año.

“Todas las semanas me perseguían los directores para que me posicionara a favor de Trump”, cuenta.

Phil Boyce, responsable de programación de Salem, ha negado haber dicho a Walsh que no podía criticar a Trump; solo mencionó que “los ataques a Trump perjudicarían su índice de audiencia” y reducirían los ingresos. “De hecho, ahuyentó a la mitad de los oyentes”, apunta Boyce.

Boyce reconoce que otro presentador que criticó a Trump, Michael Medved, también fue despedido debido a la pérdida de audiencia, y explica que no fue necesario mantener conversaciones de este tipo con otros presentadores, como Hugh Hewitt, porque “se dieron cuenta ellos mismos”.

“Nuestro país está en una guerra cultural y nosotros somos soldados en esa guerra”, sostiene Boyce.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ EEUU y ha sido traducido del inglés.