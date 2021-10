¿Dónde estabas el 1-O?

Stephen Burgen, corresponsal de The Guardian: “Tuve miedo y casi me hago independentista”

“Hace falta más educación política para salir a la calle a mejorar las cosas, pero se pueden mejorar sin llegar a la independencia y a día de hoy me preocupan más las políticas sociales”, reflexiona Bàrbara, que no cree que cuatro años después el independentismo pueda recuperar la energía de 2017.

“Recuerdo unas imágenes del Parlament en las que se veía a políticos de Esquerra y Junts con cara de miedo y a la CUP entusiasta. No puedes vender una idea y que después cuando se consolide no tengas un plan detrás”, critica.

Bàrbara recuerda problemas con las bases de datos, que se caían de la red cada dos por tres. “Como votación no la vi válida, porque no se cumplieron las condiciones para hacerla. Era más bien una forma de demostrar que si queremos podemos tirar adelante un proyecto político, una demostración de intenciones”, dice con sentido crítico Bàrbara, que con la declaración unilateral ya vio “que esto no iba a ningún sitio”.

Como periodista, cuenta Burgen, “el procés ya no interesa mucho porque vamos en círculos y a nadie le interesan las historias en círculos”, así que no publica demasiadas historias sobre el independentismo. La detención de Puigdemont en Cerdeña, la semana pasada, recuperó la atención internacional, pero su liberación enseguida calmó los ánimos.

La sensación de que una parte importante de la sociedad, muchos de ellos no independentistas, se abalanzó a votar a raíz de las cargas policiales es compartida por la mayoría de los catalanes que vivieron el 1 de octubre. “Después de comer, un amigo de mi hijo de 18 años que venía de la escuela Ramon Llull vino a casa muy asustado, porque vio las cargas, y lo entrevisté”, cuenta Stephen, que fue buscando el ambiente en la ciudad pero no llegó a coincidir con las cargas policiales.

Se coordinó con Sam Jones, corresponsal en Madrid, que fue a la escuela Ramon Llull, donde había mucha actividad. “Los Mossos no hicieron nada, estaban delante de los colegios con la gente votando, y todo el ambiente cambió cuando empezaron a correr los vídeos con la violencia de la policía. Yo estaba asustado, no soy independentista y casi me hago independentista en aquel momento”, narra el periodista, que percibió como de repente todas las colas crecieron.

Marc Guallar, 26 años, consejero municipal del barrio de Horta del PSC: “Un amigo independentista me dijo que no podían frenar al presidente”

“No sé si se conseguirá la independencia, pero esta mesa de diálogo mientras se sigue juzgando a manifestantes no me acaba de convencer”, resume Lydia, para la cual el uno de octubre fue “una mezcla entre la alegría por votar, la rabia por las cargas y la incertidumbre sobre lo que iba a pasar”.

“Era un colegio muy grande y no hubo problemas para votar. En nuestro colegio no hubo cargas, pero empezó a venir mucha gente de otros sitios a raíz de las cargas y después mucha policía. La gente levantaba las manos y gritaba: “Fera, fuera, fuera”.

El joven Marc Guallar, que estudió formación profesional de administrativo, estaba en el paro el 1 de octubre de 2017. Pero no pagó su frustración laboral haciéndose independentista. “Conmigo lo han hecho mal, no me ha entrado el mantra. Entré a las Juventudes Socialistas con 16 años y nunca me he saltado las normas”, explica. El uno de octubre lo vivió con “una mezcla de tristeza y rabia”. Tampoco le gustó que “la gente de Rajoy enviara a la policía” porque “nunca se tendría que haber llegado hasta aquí”. Pero Marc no fue a votar, no salió de su casa aquel 1 de octubre y se quedó “enganchado a la televisión”.

Más que miedo sentía “inquietud”, aunque parte de su familia más conservadora sí que sufrió pensando que le podría pasar algo por estar en política y en un partido opositor al procés. No fue así y, de hecho, Marc tiene amigos independentistas. “Uno de ellos, de un partido, me dijo que no eran capaces de frenar al presidente”, cuenta, en relación a los días previos a la declaración de independencia.

“Era un referéndum ilegal, de espaldas a la ley, no me sentí llamado a votar ni a defender nada, se lo montaron todo los independentistas. Se tendría que haber dialogado más”, asegura, convencido de que un gobierno socialista hubiera gestionado mejor el conflicto en aquel momento. “Este conflicto empezó ya hace muchos años. Cuando yo tenía 16, ya me llamaban facha por afiliarme a las Joventuts Socialistas”, recuerda. Marc, hoy secretario de acción metropolitana de las juventudes y consejero municipal del barrio de Horta, cree que “los jóvenes hubieran gestionado el conflicto de otra manera” y que “hubo demasiada testosterona” por las dos partes.