Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, hace historia protagonizando la portada de 'Vogue'

“Yo quiero ser yo misma, claro, pero las cosas que me gustan siempre tienen que ver con ella. Creo que no me doy ni cuenta pero hay mil detalles que me llevan una y otra vez a ella y eso me gusta mucho. Es mi manera de tenerla siempre cerca”, cuenta a Vogue sobre el impacto de la figura de su madre.