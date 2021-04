Cesc Maymo via Getty Images

Cesc Maymo via Getty Images

La idea es bien sencilla: votemos en contra de nuestros candidatos más odiados en vez de hacerlo a favor de los que preferimos. Que sí, que ya sé que es lo que verdaderamente hacemos todos, pero yo estoy proponiendo que lo hagamos explícitamente, que lo ponga la propia papeleta. Si una papeleta clásica tiene el encabezado “Doy mi voto a la candidatura presentada por…”, propongo que el nuevo encabezado diga “Doy mi voto contra la candidatura presentada por…”. Y cada uno escoge la lista del partido al que le tenga más tirria. ¿Por qué no se nos pregunta directamente a qué partido queremos oponernos en vez de a cuál queremos apoyar? El que menos votos saque, ganó las elecciones.

Los comicios madrileños serían una ocasión magnífica para ensayar esta nueva forma de democracia. Nueve de cada diez dentistas consultados prefieren el chicle sin azúcar y confiesan que su voto está más motivado por el deseo de que no gane el partido rival que por una fuerte adhesión al partido votado. Los candidatos emplean más tiempo en descalificar al otro que en calificarse a ellos. Estamos ante la campaña más polarizada de la historia, pero esta guerra no enfrenta a fanáticos ayusistas contra incondicionales iglesistas, sino a incondicionales antiayusistas contra fanáticos antiiglesistas. Votar en contra permitiría oponernos a nuestro archienemigo favorito sin necesidad de votar tapándose la nariz -lo que ahora es especialmente molesto, porque hay que taparse la nariz debajo de la mascarilla-.

Sé que es una propuesta inesperada. Pero piénsenla. ¡Todo son ventajas! Se acabaron los indecisos: podemos dudar sobre el objeto de nuestro amor, pero nunca sobre el objeto de nuestro odio. Se acabó la abstención: ¿quién se va a quedar en casa, pudiendo ir a un colegio electoral para perjudicar al prefijo de nuestra fobia más desasosegante? ¿Se imaginan a Gabilondo en pleno arrebato furioso pidiendo el voto para Más Madrid, Vox o Ciudadanos, rodeado de carteles con su foto y el eslogan “No votes PSOE”? ¿Se imaginan a Monasterio la noche electoral lamentando no haber alcanzado representación parlamentaria debido a la enorme cantidad de votos obtenidos? ¿Se imaginan a Edmundo Bal garantizando que no fallará a los millones y millones de madrileños que no le han votado?