Drogas y salud mental: más allá de la propia adicción

El consumo de drogas ocupa grandes campañas de prevención, aparece en estadísticas estatales y se trata de mandar el mensaje de que los estupefacientes generan adicción y que pueden tener consecuencias fatales para la salud. Pero no siempre se aborda desde el punto de vista de la salud mental.

Sin embargo, la relación está ahí. Los especialistas no dudan al afirmar que en muchos casos van de la mano. “Es evidente la existencia a la vez de un trastorno psiquiátrico y un trastorno por dependencia de sustancias”, señala el psiquiatra José Carlos Fuertes.

La patología dual, un problema que pasa desapercibido

Esta convivencia entre dos trastornos psicológicos como sucede con la patología dual, es más frecuente de lo que se suele pensar, pero pese a esto, los expertos denuncian que no tienen una atención correcta. Además, esta enfermedad es un factor de riesgo para el suicidio: según datos de Confederación de Salud Mental de España , quienes la padecen tienen un 40% más de ideas suicidas.

“Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que más del 75% de las personas con trastornos mentales graves van a tener otro trastorno que será una adicción, sobre todo a sustancias”, señala Néstor Szerman, psiquiatra y director de la Sociedad Española de Patología Dual . “Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de las adiciones, desde el punto de vista también científico, sabemos que no puede existir una adicción sin que se exprese también con otros trastornos mentales”, explica.

Szerman se queja del desconocimiento en general de esta patología, de la que no existe un área concreta ni a nivel sanitario nacional ni autonómico, lo que dice que lleva al “síndrome de la puerta equivocada”. “En salud mental le decimos al que tiene una adicción que vaya al centro de adicciones a que le traten la adicción de la droga, en los centros de drogas no hay personal con conocimiento y experiencia en tratar trastornos mentales, el paciente se encuentra en ninguna parte y esto aumenta la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes”, señala.

“Es una situación, en ese sentido, muy dramática para los que la sufren, para los pacientes y sus familias, que no encuentran un lugar donde sean tratados adecuadamente, de forma integrada, porque no podemos separar las adiciones, que son trastornos mentales, de los otros trastornos mentales”, denuncia Szerman. Para el psiquiatra, esta ausencia de servicios públicos hace que las personas afectadas tengan que recurrir a lo privado “muchas veces de dudosa calidad”.

La psicóloga y directora del centro de salud mental Ita de Urgell (Lleida) , Andrea Sánchez, apunta a que este tipo de patología es cada vez más frecuente. “A nivel de números no se puede decir un número exacto, pero sí estamos viendo que cada vez hay más brotes psicóticos”, apunta. Aunque explica que “también se tienen que tener en cuenta que no son porque sí, que hay mucha relación entre una parte biológica y otra que relacione la frecuencia, la sustancia, qué tipo de consumo, etc.”

Para Sánchez, esto no siempre es así. “Una persona que sufre ansiedad, que viene derivada de ciertos factores o estresores y le están generando este malestar y no sabe manejarla, que no tiene recursos para gestionar sus emociones, a eso le sumamos el consumo de una sustancia a través de la cual se siente más relajado, obviamente puede provocar esta dependencia”, explica.