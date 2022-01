¿Qué tiene de nueva? ¿Por qué se le llama así? Lo que se sabe de la 'subvariante sigilosa' de ómicron

Neha Gupta via Getty Images

Neha Gupta via Getty Images Omicron variant. Delta variant. SARS-COV-2 variants.

Más allá de estas cuestiones, el doctor López Hoyos lo justifica en dos factores: “Porque aparentemente no tiene implicación clínica y porque nos hemos acostumbrado a poner nombres rimbombantes como flurona, nueva normalidad...”, explica entre risas.

“Porque da sensación de que no es ómicron, pero sí lo es”, explica el virólogo y doctor Javier Cantón . “La PCR cuando analizas una muestra de este sublinaje da exactamente el mismo resultado que la variante original que salió de Wuhan. El ‘silencioso’ no deja de ser ómicron y comparte muchas características con él, pero a la hora de detectarlo se ha disfrazado de la variante original”.

Aún no se conocen demasiados detalles de cómo afectará a la evolución de la pandemia justo cuando el pico de la ola de ómicron comienza a caer. Tampoco de su posible escape inmunitario. Por ahora, la experiencia se liga a Dinamarca, país que la ha secuenciado por primera vez. Una señal significativa a la que se agarran los especialistas consultados por El HuffPost es que precisamente el país escandinavo anunció este jueves una reducción casi completa de sus restricciones... “así que tan alarmante no será”, como expone Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología .

Una vuelta a ómicron. Apenas dos meses después de que apareciese la nueva variante que ha cambiado por completo la fotografía de la pandemia , ahora surge una subvariante ligada a ómicron. El virus, con su altísima capacidad de transmisión y de mutación, no deja de reinventarse y en los últimos días se han conocido casos, también en España, de la llamada BA.2 o, en términos más familiares, ‘ómicron sigilosa’.

¿Dónde surge?

Su origen territorial aún es desconocido. “Yo diría que lo de Dinamarca se debe a su mayor secuenciación. No descarto que se sepa su origen, pero si no hay muestras de todos esos casos ‘confusos’ igual no hay respuesta a esa pregunta”, prosigue Cantón.

También Pérez habla del “buen trabajo que hace Dinamarca secuenciando muestras”, lo que no garantiza que el origen esté en ese país.

¿Es normal que salga un sublinaje de ómicron tan pronto? ¿Se pueden esperar más?

El testimonio es unánime. Es “absolutamente” normal que tanto el virus en sí como la variante ómicron den lugar a mutaciones. “De hecho, el virus muta al cabo del mes muchas veces y de esas mutaciones se pueden crear estas subvariantes”, aclara López Hoyos.

“No ha dejado de mutar y podría seguir haciéndolo”, complementa Javier Cantón, para quien “no es descartable que BA-2 apareciese incluso antes que el BA.1 pero al ‘simular’ que era el tipo Wuhan no se haya reconocido antes”. “La ómicron es la variante que más cambios incluye frente al original, mucho más que delta y otras y que la primera mutación fuese hacia una ‘intermedia’ como la BA.2 es una posibilidad”.

¿Dónde está presente o aparece como dominante?

De momento, ya está en España, con dos casos en Cataluña y uno en Baleares. Pero el foco ahora es Dinamarca. En el país del norte de Europa, la BA.2 se ha convertido en la dominante a mediados de enero. También se han notificado positivos específicos de este sublinaje en Reino Unido y Noruega.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, citaba a Dinamarca en su comparecencia del miércoles y apuntaba que con la información disponible “no parecía muy diferente”.

¿Presenta alguna diferencia en sus síntomas? ¿Podría ser más grave?

La información que hay, muy escasa, no revela ninguna diferenciación con el ómicron convencional. La experiencia de los sanitarios consultados les lleva a pensar en lo mismo. Y la actitud de Dinamarca, con su anunciada relajación de medidas, ofrece un buen presagio.

Para el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, “que precisamente Dinamarca anuncie para ya una desescalada indica que su situación no debe ser tan alarmante, mal dato no es”. “La OMS ya está con el tema y aparentemente podría no tener más relevancia, pero hay que esperar para hacer un diagnóstico más amplio”, añade.

“El cuadro clínico no presenta ninguna diferencia que se haya publicado, si bien aún es muy pronto para sentenciar nada, porque el número de casos es muy pequeño”, razona Cantón.