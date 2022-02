“Ayer... Es un poco asqueroso, pero bueno, ya me conocéis. Ayer la infección hizo plop, que es lo mejor que podía pasar porque, aparte del alivio que noté de dolor, ya no me tienen que intervenir. Y así, poco a poco, el tratamiento está haciendo efecto. El peor dolor de mi vida. ¡Horrible! Bueno, de los peores”, explicaba Aida Domenech —su verdadero nombre— sobre el problema de salud que ha tenido estos últimos días y del que no ha tenido reparos en hablar.

“Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado”, explicaba después de haber visitado las urgencias del hospital al comprobar que la cosa, lejos de mejorar, empeoraba. Finalmente los médicos confirmaron que no era candidiasis, sino una infección localizada en la zona superior de sus órganos sexuales externos y le pusieron un nuevo tratamiento con antibióticos y calmantes, con la advertencia de que, si el dolor no remitía, tendría que ser intervenida.