Duras críticas a un diputado de Vox por su tuit sobre Ana Peleteiro

Esas dos medallas llevaron a Steegmann a publicar este tuit: “Zapata y Peleteiro son ejemplo de la emigración que España necesita. Y un ejemplo para todos nosotros. Per aspera ad astra”.

La propia atleta explicaba sus orígenes en una entrevista en El País en 2018, donde señalaba que no sabe quién es su padre.

“Yo no sé de dónde tengo genes. No conozco a mi padre biológico y, no sé... Es negro, eso estoy segura, jeje... Yo siempre digo: es africano, seguro, porque todos los negros sean de África, sean de Cuba o sean de República Dominicana, los negros que están allí llegan de África, porque eran antiguos esclavos. Mi sangre es africana, y estoy muy orgullosa de ella. Africana y española, ¡eh!, que mi madre es española...”, subrayaba.

Además, en las últimas horas se ha viralizado de nuevo la respuesta que Peleteiro dio al líder de Vox, Santiago Abascal, hace un año, poco antes de las elecciones gallegas.

En aquel momento, el político anunció su presencia en Galicia por la campaña afirmando que #GaliciaEsVerde.

La respuesta de la atleta no pudo ser más clara: “Mejor quédate en casa. Lo único que tiene de verde Galicia son los montes. De nada”.