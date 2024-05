Una nutricionista habla claro sobre estos chicles de Mercadona y responde a si es un buen producto

La nutricionista @comiendoconmaria ha valorado en un vídeo que ha subido a TikTok un nuevo producto de Mercadona que está dando mucho que hablar: unos chicles enriquecidos con vitamina B12.

La experta ha explicado que mucha gente vegana le ha preguntado si estos chicles son "como un plus añadido" de la B12 que puedas aportar con otros alimentos. "No, evidentemente estos chicles no son una buena opción y no son un buen alimento como fuente de vitamina B12", ha empezado diciendo a las claras.

"Partimos de la base de que es un chicle. Esto es como cuando salieron aquellos chicles adelgazantes. Los chicles no son saludables. Al final mascar chicle hace que introduzcas más aire en tu organismo, provoca gases, si no son azucarados son edulcorados...", ha continuado.

Ha añadido que "de ninguna manera" le parece que un chicle se un buen alimento: "Me da igual si está enriquecido o no en B12. No entiendo la idea". Para los vegetarianos y veganos, la experta ha dicho que tienen que tomar suplementos vitamínicos porque la B12 sólo se puede obtener con los animales.