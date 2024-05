Mikel Iturriaga da una respuesta antológica a quien dijo que tomar bebida de soja "es de afeminados"

El periodista Mikel López Iturriaga ha dado una respuesta apoteósica a quienes aseguran, que los hay, que tomar bebida de soja en vez de leche de vaca es "de afeminados".

El asunto lo ha puesto en el centro de debate el popular nutricionista Julio Basulto, quien en Gente Despierta, de RNE, ha contado una experiencia propia: "El otro día, hablando de legumbres, alguien me dijo a mi cara, a mí, que tomar bebida de soja, que es una legumbre, es de afeminados, que hay que tomar leche de vaca".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tomar bebidas vegetales es de afeminados", insistió Basulto en referencia a lo que le habían dicho. "Yo le dije: llevo 32 años tomándola. Me encantaría, me gustaría, preferiría ser bisexual por ejemplo o gay. A mí no me gusta ser hetero, sinceramente, y menos por lo que representa la heterosexualidad en nuestro país", señaló el nutricionista.

Fue entonces cuando intervino Mikel López Iturriaga de la forma más contundente posible: "Yo solo te voy a decir una cosa: yo tomo leche de vaca y soy más maricón que vamos, que cualquiera que puedas encontrar por ahí por la calle".

"Igual empiezo a tomar bebida de soja y me hago heterosexual, dios no lo quiera", añadió el periodista entre las risas de los presentes.

Mientras, Basulto ha profundizado más en el asunto en una publicación en Instagram en la que se lamenta por las caras raras que le ponen a veces los camareros cuando pide café con bebida de soja.

"No hay una puñetera prueba científica que nos haga pensar que la soja o cualquier bebida vegetal tenga ninguna clase de efecto hormonal sobre el ser humano", ha zanjado.