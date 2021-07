La relación de Ed Sheeran con Murcia que dejó loco a Ibai Llanos

La respuesta de Ibai no pudo ser más explícita y soltó un claro “no me jodas” en directo. Además, compartió el fragmento de la entrevista en su cuenta de Twitter y se convirtió en uno de los momentos más virales de su intervención.

Cuando fueron avivando su charla, el presentador le preguntó a Sheeran que por qué le gustaba España y qué era lo que más atención le llamaba, pero el streamer no esperaba su respuesta. “Desde muy joven mi primo está casado con una chica de Murcia. Voy dos veces a España. Suelo ir a Ibiza, me encanta actuar en Madrid”, explicó.

Ed Sheeran ha vivido con Ibai Llanos una de las entrevistas más locas en la promoción de su nuevo single. El cantante británico ‘charló tranquilamente’ con el streamer, aunque al principio de la entrevista Llanos admitió que le había confundido con Rupert Grint, el actor que daba vida a Ron Weasley . “Me dijeron ’que no Ibai, que son dos personas diferentes”, bromeó al empezar.

El momento hizo que la entrevista llevase a Sheeran y a Ibai a convertirse en tendencia en España durante horas, aunque además de su comentario sobre España, protagonizó otros momentos que el cantante de Shape of you no habría imaginado en una entrevista.

Por ejemplo, Llanos le preguntó qué Pokemon elegiría si Bulbasur, Charmander o Squirtle, lo que él consideraba como los “signos del zodiaco”, a lo que el británico respondió que Squirtle.

Sheeran anunció durante la entrevista que este jueves publicaría una colaboración con el grupo coreano BTS, para los que ha compuesto la canción Permission to Dance.